Türkiye demokrasisinin kara lekesi: 12 Eylül 1980 darbesi! Neler yaşandı? Kimler önayak oldu?
Türkiye demokrasisinin kara lekesi olarak tarihte yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen bıraktığı acılar ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. İşte Türkiye demokrasisinin kara lekesi 12 Eylül 1980 darbesinde yaşananlar.
Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor.
Evren'in talimatı üzerine, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Saltık, 4 aylık çalışma sonucunda ülkeyi karanlığa sürükleyecek "Bayrak Harekatı" adı verilen darbe planını hazırladı. Ardından ordu komutanlarına, 11 Temmuz saat 04.00'te harekete geçileceği bilgisi verildi.
DEMOKRASİNİN KARA LEKESİ: 12 EYLÜL | VIDEO
Ancak Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi.
DEMOKRASİYE DARBE VURACAK PLAN
Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde, Türkiye demokrasisine darbe vuracak plan, sabaha karşı uygulandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan darbeci Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı.