Türkiye, Metin Akpınar ile Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu'nu günlerce konuşmuştu.
Suphiye Orancı, ve birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan başka gerçekler ise okuyanları hayrete düşürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.
Başından beri babalık iddiasını reddeden Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık iddiasının reddedildiğini ifade etmişti.