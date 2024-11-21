Suphiye Orancı, ve birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan başka gerçekler ise okuyanları hayrete düşürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.