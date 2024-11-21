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Uğur Dündar'a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan'dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu

Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında önemli bir gelişme yaşandı.Mahkemenin DNA testlerinin sonuçlarına dayanarak davayı reddettiği öğrenildi. Dündar, kararı sosyal medyadan duyurdu. Ancak Dilara Gülatan'ın avukatı, dün davalarını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Ablasının bu kararına destek çıkan Sevgi ve Duygu Nebioğlu'nun paylaşımı ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:16
Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu

Türkiye, Metin Akpınar ile Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu'nu günlerce konuşmuştu.

Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu

Suphiye Orancı, ve birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan başka gerçekler ise okuyanları hayrete düşürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.

Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu

Başından beri babalık iddiasını reddeden Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık iddiasının reddedildiğini ifade etmişti.

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