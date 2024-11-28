Gıda sektöründeki tüketiciyi kandırmaya yönelik yapılan sahtekarlık ve manipülasyonlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşalanmaya devam ediliyor. Bu sahtekarlıkların en yaygın olanlarından biri ise, tereyağı üretiminde yapılan hileler. "Gıda teröristleri" olarak tanımlayabileceğimiz bazı üreticiler, daha ucuz ve kar marjını artırmak amacıyla tereyağının içine katılan sahte bileşenlerle, bu doğal ürünün kalitesini düşürüp, sağlıksız içeriklere yer veriyor.

Tereyağı diye zehir yediriyorlar! BİTKİSEL YAĞ KARIŞTIRIYORLAR Yıllardır sofralarımızda yer alan kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum ve çeşitli vitaminler yönünden zengin olan tereyağı doğrudan süt yağına dayanmakta ancak son yıllarda özellikle marketlerdeki ucuz ve sahte tereyağlarında bu ürün yerine adeta zehir bulunuyor. Tereyağı üreticileri, kullandıkları bu sahte ürünleri tespit edilemez hale getirmek için çözümü bitkisel yağ karıştırmakta buluyor.

Konuya ilişkin konuşan Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Sağlam, "Gıda sahtekarları, tereyağının içerisine farklı yağlar karıştırarak tereyağında kitle artışını sağlayarak, kar elde etmeye çalışıyorlar" dedi.

Bu durumun kalp ve karaciğer sağlığı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Diyetisten Gamze Çakaloğlu, "Kardiyovasküler riskimiz bu noktada artıyor. Yine karaciğer yağlanması riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.