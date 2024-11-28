Gıda sektöründeki tüketiciyi kandırmaya yönelik yapılan sahtekarlık ve manipülasyonlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşalanmaya devam ediliyor. Bu sahtekarlıkların en yaygın olanlarından biri ise, tereyağı üretiminde yapılan hileler. "Gıda teröristleri" olarak tanımlayabileceğimiz bazı üreticiler, daha ucuz ve kar marjını artırmak amacıyla tereyağının içine katılan sahte bileşenlerle, bu doğal ürünün kalitesini düşürüp, sağlıksız içeriklere yer veriyor.
BİTKİSEL YAĞ KARIŞTIRIYORLAR
Yıllardır sofralarımızda yer alan kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum ve çeşitli vitaminler yönünden zengin olan tereyağı doğrudan süt yağına dayanmakta ancak son yıllarda özellikle marketlerdeki ucuz ve sahte tereyağlarında bu ürün yerine adeta zehir bulunuyor. Tereyağı üreticileri, kullandıkları bu sahte ürünleri tespit edilemez hale getirmek için çözümü bitkisel yağ karıştırmakta buluyor.
Konuya ilişkin konuşan Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Sağlam, "Gıda sahtekarları, tereyağının içerisine farklı yağlar karıştırarak tereyağında kitle artışını sağlayarak, kar elde etmeye çalışıyorlar" dedi.
Bu durumun kalp ve karaciğer sağlığı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Diyetisten Gamze Çakaloğlu, "Kardiyovasküler riskimiz bu noktada artıyor. Yine karaciğer yağlanması riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.
"İÇİNE BOYA KATIYORLAR"
Tereyağının açık sarı olabileceğine de işaret eden Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Sağlam, "Bu algıyı güçlendirmek için gıda hilecileri tereyağının içine boya katıyorlar. Gıda boyası içerisindeki o kimyasallarla birlikte yine insanlarda maalesef ki alerjik reaksiyonlar olabiliyor." dedi.
Sahtekarlar ayrıca tereyağında esans da kullanıyor. Bu duruma dikkat çeken Sağlam, " Bunun ne olduğu, içeriği konusunda kimsenin bilgisi yok zaten bunu etikete de yazmıyorlar." dedi.
İnsanların Trabzon tereyağının daha kaliteli olduğunu düşündüğünü belirten Sağlam, "Aldıkları ürünlerin çoğu Trabzon tereyağı değil. Gıda hilecileri bizim tadıp anlayabileceğiz hileler yapmıyorlar o yüzden bize düşen sadece güvendiğimiz, bildiğimiz ürünleri almak" şeklinde konuştu.
Peki, Bakanlığın listesinde bulunan "İnsan Sağlığını Tehlikeye Düşürecek ve Taklit ve Tağşiş" yapan tereyağı firmaları neler?
İşte sıralı tam liste...
-Karlıdağ Köylüm/ Tuzlu tereyağı
-Trabzon Mandıra/Tereyağ
-Sofracızade /Yayın tereyağı
-Sütçü Teyze Gurme
-Anadolu Süt Birliği
-Uludağ Mandırası
-Yeni Anadolu Çoban
-Ahmet Eralp Çiftlik Ürünleri
-Çamoluk
-Apay
-Nur Yiğitbey Kahvaltılık Tereyağ
-Kurpu Tereyağ
-Emirbey
-Safi Gurme
-Çadır Süt ve Süt Ürünleri
-Malatya Ovası
-Darende
-Erbaa Süt ve Süt Ürünleri Muammer Subaşı
-Lazz Vakfıkebir
-Manyas Mim Süt
-Doğan Süt Çiftliği
-Karadeniz Akbır Gıda
-Günay
-Şehr-i Rize
-Ak Yörsan
-Safi Gurme
-Elazığ Köy Tereyağı