Son zamanlarda dünya genelinde peş peşe yaşanan uçak kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri bir hayli artırdı. Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.
Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait bir yolcu uçağı, Norveç'in Torp Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yaparken pistten çıktı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebat, kazayı yara almadan atlattı.
Azerbaycan Havayolları'na ait bir uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk önce 'Kuş sürüsü çarptı' denildi, ancak kazaya yanlışlıkla atılan Rus füzesi neden oldu. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti. Kanada'da bir uçağın iniş takımları düzgün çalışmayınca sol kanadı yere sürtüp alev aldı.
Güney Kore'de bir uçak Jeju Air'a iniş sırasında havalimanı duvarına çarpıp infilak etti. 181 kişiyi taşıyan uçakta yalnızca 2 kişi kurtarılabildi.
KAZALARIN SEBENİ NE?
Yaşanan bu kazalar, uçuş güvenliği konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de gözler önüne getirdi. Uzmanlar uçak kazalarındaki artışın nedenini tek bir cevapla açıklayamazken, ülkeler arasında yaşanan savaş ve gerginliklerin hava sahalarını güvensiz hale getirdiğine dikkat çektiler.
KAZALARIN 5 NEDENİ
Dünyanın doğal elektromanyetik titreşimi olan Schumann rezonansının bozulmasının kazalara yol açtığı yönünde bir görüşte bulunuyor. Kazaların başlıca 5 nedeni ise şu şekilde sıralanıyor;
1-)Hava koşulları ve iklim değişikliği:
Uzmanlara göre küresel iklim değişikliklerinin türbülans bölgelerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı nedeniyle kazaların artmasında sınırlı da olsa bir etkisi var.
2-)Teknik arızalar:
Eskiyen uçak filoları ve bakımlardaki eksiklikler, teknik sorunların artmasına yol açabiliyor.
3-) Pilotaj hataları:
Dünya uçuş trafiğindeki artış, pilotları yoğun baskı altında bırakıyor. Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazada uçağın 48 saatte 13 sefer yaptığı belirlendi.
4-)Hava sahası gerilimleri:
Özellikle jeopolitik gerginlikler, hava sahalarının güvenliğini etkileyebiliyor. Kazakistan'daki olayda olduğu gibi, bazı uçuş rotaları çatışma bölgelerine yakın hale gelebiliyor. Nitekim Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğu ortaya çıktı.
5-) Dünyanın kalp ritmi bozuldu:
Bazı uzmanlar, Schumann rezonansı dalgalanmalarının geçmişteki bazı uçak kazalarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.
Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda somut bilimsel kanıtların sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.