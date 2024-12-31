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Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Son günlerde peş peşe yaşanan uçak kazaları toplumda büyük korku yarattı. Uçuş kazalarının temel nedenleri ise merak konusu oldu. Artan uçuş trafiği, değişen iklim koşulları, periyodik bakım sıkıntıları, ülkeler arası gerginlikler nedeniyle hava sahalarındaki güvenlik sorunları başlıca sorunlar olarak listelendi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 06:42 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 06:54
Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Son zamanlarda dünya genelinde peş peşe yaşanan uçak kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri bir hayli artırdı. Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait bir yolcu uçağı, Norveç'in Torp Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yaparken pistten çıktı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebat, kazayı yara almadan atlattı.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Azerbaycan Havayolları'na ait bir uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk önce 'Kuş sürüsü çarptı' denildi, ancak kazaya yanlışlıkla atılan Rus füzesi neden oldu. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti. Kanada'da bir uçağın iniş takımları düzgün çalışmayınca sol kanadı yere sürtüp alev aldı.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Güney Kore'de bir uçak Jeju Air'a iniş sırasında havalimanı duvarına çarpıp infilak etti. 181 kişiyi taşıyan uçakta yalnızca 2 kişi kurtarılabildi.

Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Korede düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore'de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

KAZALARIN SEBENİ NE?
Yaşanan bu kazalar, uçuş güvenliği konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de gözler önüne getirdi. Uzmanlar uçak kazalarındaki artışın nedenini tek bir cevapla açıklayamazken, ülkeler arasında yaşanan savaş ve gerginliklerin hava sahalarını güvensiz hale getirdiğine dikkat çektiler.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

KAZALARIN 5 NEDENİ

Dünyanın doğal elektromanyetik titreşimi olan Schumann rezonansının bozulmasının kazalara yol açtığı yönünde bir görüşte bulunuyor. Kazaların başlıca 5 nedeni ise şu şekilde sıralanıyor;

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

1-)Hava koşulları ve iklim değişikliği:
Uzmanlara göre küresel iklim değişikliklerinin türbülans bölgelerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı nedeniyle kazaların artmasında sınırlı da olsa bir etkisi var.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

2-)Teknik arızalar:
Eskiyen uçak filoları ve bakımlardaki eksiklikler, teknik sorunların artmasına yol açabiliyor.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

3-) Pilotaj hataları:
Dünya uçuş trafiğindeki artış, pilotları yoğun baskı altında bırakıyor. Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazada uçağın 48 saatte 13 sefer yaptığı belirlendi.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

4-)Hava sahası gerilimleri:
Özellikle jeopolitik gerginlikler, hava sahalarının güvenliğini etkileyebiliyor. Kazakistan'daki olayda olduğu gibi, bazı uçuş rotaları çatışma bölgelerine yakın hale gelebiliyor. Nitekim Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?


5-) Dünyanın kalp ritmi bozuldu:
Bazı uzmanlar, Schumann rezonansı dalgalanmalarının geçmişteki bazı uçak kazalarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.

Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?

Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda somut bilimsel kanıtların sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.