Son zamanlarda dünya genelinde peş peşe yaşanan uçak kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri bir hayli artırdı. Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.

Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait bir yolcu uçağı, Norveç'in Torp Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yaparken pistten çıktı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebat, kazayı yara almadan atlattı.

Azerbaycan Havayolları'na ait bir uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk önce 'Kuş sürüsü çarptı' denildi, ancak kazaya yanlışlıkla atılan Rus füzesi neden oldu. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti. Kanada'da bir uçağın iniş takımları düzgün çalışmayınca sol kanadı yere sürtüp alev aldı.