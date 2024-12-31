Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki villalar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
40 AĞAÇ KESİLDİ
Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede korunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.
Mehmet Suavi Saygan'ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nce onaylanan mimari projedeki 40 adet ağaç bulunduğu ancak ağaçların kesildiği tespit edildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Suavi durumu inkar etse de ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi. Yapılan haberler üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulandı.
Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.
Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.
BELEDİYEYE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ
Villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu da belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdi.
Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen Bodrum Belediyesi hâlâ bir adım atmadı. Bodrum Belediyesi'nin olay yerine gidip inceleme yapması ve gerekli cezayı yazması bekleniyor.
İşte neredeyse bitmek üzere olan villanın fotoğrafı...