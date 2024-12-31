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Bakanlık Suavi'nin ağaç katliamını belgeledi! CHP'li belediye aylardır sessiz

Muğla Akbelen'de çevreci rolüne bürünen şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da 8 villa için yaptığı ağaç katliamı, bakanlık tarafından belgeli bir şekilde kanıtlanmıştı. Bakanlık, inceleme için Bodrum Belediyesi'ne de uyarı yazısı gönderdi. Ancak CHP'li belediyenin aradan geçen zamana rağmen harekete geçmediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 08:09
Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki villalar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

40 AĞAÇ KESİLDİ
Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede korunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

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Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Mehmet Suavi Saygan'ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nce onaylanan mimari projedeki 40 adet ağaç bulunduğu ancak ağaçların kesildiği tespit edildi.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

PARA CEZASI UYGULANDI
Suavi durumu inkar etse de ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi. Yapılan haberler üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulandı.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

BELEDİYEYE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu da belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdi.

Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz


Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen Bodrum Belediyesi hâlâ bir adım atmadı. Bodrum Belediyesi'nin olay yerine gidip inceleme yapması ve gerekli cezayı yazması bekleniyor.

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Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

İşte neredeyse bitmek üzere olan villanın fotoğrafı...