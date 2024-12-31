Bakanlık Suavi’nin ağaç katliamını belgeledi! CHP’li belediye aylardır sessiz

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

BELEDİYEYE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ Villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu da belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdi.



Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen Bodrum Belediyesi hâlâ bir adım atmadı. Bodrum Belediyesi'nin olay yerine gidip inceleme yapması ve gerekli cezayı yazması bekleniyor. Suavi'nin çevreciliği sözde kaldı! CHP'li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi