Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği

Esad rejiminin çöküşüyle Şam'ın özgürleştirilmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı.
Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.
Ayn-el Arab'a harekat hazırlıkları devam ederken PKK ve türevlerinin son çırpınışları sürüyor.
PKK/YPG MÜNBİÇ'E SALDIRDI! SMO KARŞILIK VERİYOR
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana Münbiç'in dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.
Geride bıraktığımız günler de Münbiç ilçe merkezine YPG tarafından bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlenmişti.
ŞAM PKK/YPG KONUSUNDA ANKARA ÇİZGİSİNDE
Öte yandan Suriye'nin geleceğinde terörün gölgesine yer yok.
Şam'daki yeni yönetim PKK/YPG konusunda Ankara'nın çizdiği istikamette ilerliyor.
Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de terörün başı ezilecek. PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
PYD ABD'YE YPG İSRAİL'E YALVARDI: SURİYE'DE TÜRKLERİ DURDURUN
PYD kağıda kaleme sarılıp ABD'nin yeni başkanı Trump'a "Bizi bırakma" diye yalvardı. YPG rotayı İsrail'e kırdı.
İsrail devlet televizyonuna konuşan YPG'li teröristler "Suriye'de Türkleri durdurun, Trump'ı ikna edin ve bizi desteleyin" taleplerini sıraladı.
İşte Münbiç - Tişrin hattında PKK/YPG'ye kök söktüren operasyondan kareler:
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.