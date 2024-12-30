Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği

Terör örgütü PKK/ YPG Suriye 'de derin bir çıkmaza girdi.

Esad rejiminin çöküşüyle Şam'ın özgürleştirilmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı.

Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.

