Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli ve milli projelerinin hayat bulduğu TUSAŞ 'a 23 Ekim'de terör saldırsı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi ise yaralandı. Olayın ardından hem TSK hem MİT terör hedeflerine yönelik olarak operasyon düzenledi ve hedefler tek tek imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma teknolojilerini üreten Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca bilinen adıyla ASELSAN'ın kuruluş hikayesi Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'nin Amerikan ambargosuyla karşı karşıya kalması ile başladı. Tesis, o ambargoya tepki olarak 1975 yılında kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, tank, füze, komuta kontrol sistemleri, savaş uçakları gibi ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemleri ve teknolojileri ASELSAN'da üretilmeye devam ediyor.