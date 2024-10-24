Ankara Kahramankazan'da bulunan Türkiye'nin yerli ve milli projelerinin kalbi olan TUSAŞ'a yönelik olarak terör saldırısı gerçekleşti. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı. TUSAŞ'A yönelik gerçekleştirilen saldırı Türkiye'nin önemli projelerinin üretildiği ASELSAN'da geçmişte yaşanan şüpheli ölümleri akıllara getirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli ve milli projelerinin hayat bulduğu TUSAŞ'a 23 Ekim'de terör saldırsı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi ise yaralandı. Olayın ardından hem TSK hem MİT terör hedeflerine yönelik olarak operasyon düzenledi ve hedefler tek tek imha edildi.
Kaan, Hürjet, Atak, Aksungur, Gökbey gibi Türkiye'nin yüz akı projelerin hayata geçtiği TUSAŞ'a yönelik saldırı geçmişte ülkemizin önemli projelerinin üretildiği ASELSAN'daki şüpheli ölümlerin yeniden gündeme getirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma teknolojilerini üreten Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca bilinen adıyla ASELSAN'ın kuruluş hikayesi Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'nin Amerikan ambargosuyla karşı karşıya kalması ile başladı. Tesis, o ambargoya tepki olarak 1975 yılında kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, tank, füze, komuta kontrol sistemleri, savaş uçakları gibi ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemleri ve teknolojileri ASELSAN'da üretilmeye devam ediyor.