Ortaöğretim, ön lisans, lisans... KPSS 2024 Atama Puanları: 50, 60, 70, 75, 80 puanla nereye atanabilirsiniz?

Devlet kurumları ve üniversitelerdeki düz memur pozisyonları için başvuruda bulunmak isteyen adaylar " KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, hangi kadrolara yerleşilir?" merak ediyor. İşte, KPSS taban puanları PDF listesi ve atama sürecine ilişkin merak edilenler...

KPSS puan şartı ve geçerlilik süresi nedir?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süre çerçevesinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. Bu noktada lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.