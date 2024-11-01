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Narin Güran'ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın iddianameye de eklenen, bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Şemada Salim Güran'ın Arif Güran'ın ikametinde bulunan boş oda diye tabir edilen yerde 4 dakika kaldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:37
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı tetkikiyle jandarma personeli tarafından analiz raporu hazırlandığı, alınan HTS kayıtlarının baz istasyonlarından faydalanılarak tam olarak yerlerinin tespiti edilebilmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirme yapılması sonucunda ilgili bilirkişinin olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi'ne geldiği, jandarma personeliyle birlikte olayın gerçekleştiği yerlerde fiili olarak ölçüm yaparak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği, yapılan ölçümler ve baz istasyonu tespiti sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Narin cinayetinde yeni gelişme!

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