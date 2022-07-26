TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

Türkşeker'je İŞKUR üzerinden meslek lisesi ve önlisans mezunu işçi alınacak. Alnacak işçiler, Türkşeker'in Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda istihdam edilecek. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve Türkşeker işçi alımı başvuru şartları!