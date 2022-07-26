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TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) duyurdu! İŞKUR üzerinden meslek lisesi ve önlisans mezunu 130 sürekli işçi alınacak. Yayımlanan ilana göre, Türkşeker'in Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alınacak. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve Türkşeker işçi alımı başvuru şartları!

takvim.com.tr
26.07.2022 13:29 - Son Güncelleme: 26.07.2022 13:29
TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

Türkşeker'je İŞKUR üzerinden meslek lisesi ve önlisans mezunu işçi alınacak. Alnacak işçiler, Türkşeker'in Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda istihdam edilecek. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve Türkşeker işçi alımı başvuru şartları!

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TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yapılabilecek. Başvurular, 29 Temmuz'da sona erecek.

TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

ALIM YAPILACAK İLLER

Ağrı, Ankara, Burdur, Çarşamba, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak, Yozgat.

TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- TÜRKŞEKER bünyesine alacağı işçi adaylarından KPSS şartı aramayacak.

TÜRKŞEKER işçi alımı için SON 3 GÜN! En az lise mezunu daimi işçi alınacak! TÜRKŞEKER başvuruları ve kontenjanları!

-Sadece, ön Lisans seviyesinde yapılacak personel alımı için adayların KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

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