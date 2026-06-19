Türkiye’nin en uzun metro hattı tamamlandı: 5 yeni istasyon aktif
İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri daha tamamlandı. Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, toplam 69 kilometrelik metro projesinin tamamlandığını duyurdu. Beş yeni istasyonun hizmete girdiği hat sayesinde İstanbul Havalimanı, Marmaray ve yüksek hızlı tren bağlantılarıyla entegrasyon sağlanırken vatandaşlar 31 Temmuz'a kadar ücretsiz seyahat edebilecek.
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