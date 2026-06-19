Türkiye’nin en uzun metro hattı tamamlandı: 5 yeni istasyon aktif

"TÜRKİYE'Yİ EN UZUN VE EN HIZLI METRO HATTIYLA BULUŞTURUYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta bu hatlar üzerinde yaşayanlar olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdıklarını dile getirerek "Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesimi; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir." diye konuştu.