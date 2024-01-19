Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar...

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

AİLESİYLE BÖYLE VEDALAŞTI

Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.