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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar...

Türkiye'de, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. İşte kare kare tarihi anlar...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 01:37 Güncelleme 19 Ocak 2024, 02:03
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar... 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar... 2

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

AİLESİYLE BÖYLE VEDALAŞTI
Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.

▶️ Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle vedalaşıyor!Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar... 3

BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI
Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.

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