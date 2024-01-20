Türkiye dünyanın en güçlü donanmalarına fark atacak! TCG ANADOLU - TCG DERYA - TCG İSTANBUL - ARİF EKMEKÇİ ve Marlin Sida GEMİSİ özellikleri!

Dünya genelinde en güçlü donanmaların hangileri olduğu sıkça merak edilirken, Türkiye bu alanda önemli bir ilerleme kaydediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Savunma Sanayi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yerli ve milli projeler, Türkiye'yi bu listede dikkat çekici bir konuma taşıyor. Özellikle bugün Türk Donanması'na teslim edilen TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA platformları, Mavi Vatan'ın yeni dönemini işaret ediyor. Uzmanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu adımlarının Türkiye'yi gelecek yıllarda listede üst sıralara taşıyacağını belirtiyor. İşte Türk Donanması'nda bulunan gemiler, Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katılan dört geminin özellikleri haberimizde var
TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin Sida bugün donanmaya teslim edildi.
DENİZLERE HAKİM OLAN, CİHANA HAKİM OLUR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "2002 yılında savunma projelerimizin bütçe büyüklüğü 5,5 milyar dolarken, bugün aynı rakam 16 kat artışla yaklaşık 90 milyar dolara ulaştı." dedi.
Başkan Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, çalışmalarını Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur." sözünü şiar edinerek yürüttüklerini söyledi.
FİLOYA YENİ KATILAN GEMİLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Peki, TSK filosuna katılan gemilerin özellikleri neler? Türk Donanması'na katılan gemilerle Türkiye dünyada kaçıncı sıraya çıkacak? Şu an kaçıncı sırada? İşte Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından merak edilen tüm detaylar ve gemilerin özellikleri.
TCG DERYA'NIN ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 199,8 m
Genişlik: 24,4 metre
Deplasman: 26,000 ton
Maksimum Hız: 24 knot
Seyir Menzili: 4500 deniz mili
Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru
Radar: ASELSAN MAR-D
Denizde Kalış Süresi: 30 gün
Mürettebat: 326 kişi
Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP
Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte.