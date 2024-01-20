Türkiye dünyanın en güçlü donanmalarına fark atacak! TCG ANADOLU - TCG DERYA - TCG İSTANBUL - ARİF EKMEKÇİ ve Marlin Sida GEMİSİ özellikleri!

Dünya genelinde en güçlü donanmaların hangileri olduğu sıkça merak edilirken, Türkiye bu alanda önemli bir ilerleme kaydediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Savunma Sanayi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yerli ve milli projeler, Türkiye'yi bu listede dikkat çekici bir konuma taşıyor. Özellikle bugün Türk Donanması'na teslim edilen TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA platformları, Mavi Vatan'ın yeni dönemini işaret ediyor. Uzmanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu adımlarının Türkiye'yi gelecek yıllarda listede üst sıralara taşıyacağını belirtiyor. İşte Türk Donanması'nda bulunan gemiler, Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katılan dört geminin özellikleri haberimizde var