AK Parti'nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...

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FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?

1975 yılında Kadirli'de doğdu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2019 Mahalli idareler seçimlerinde Adana Yüreğir Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.