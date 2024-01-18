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AK Parti'nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak'ta İstanbul dahil 26 ilin adaylarını açıklamıştı. Erdoğan, bugün de 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok olmak üzere birçok adayın kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin tüm illerdeki adayları...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 15:14 Güncelleme 18 Ocak 2024, 16:07
AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor.

AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay... 2

FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?
1975 yılında Kadirli'de doğdu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2019 Mahalli idareler seçimlerinde Adana Yüreğir Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay... 3

HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?
1986 yılında Şuhut'ta doğdu. İşletme bölümünden mezun oldu. Mali müşavir olarak iş hayatına başlayan Uluçay aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır. 2022 yılında il başkanlığı görevine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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