Başkan Erdoğan açılışı yaptı tarihi duyurdu: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!

Projenin 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlaması ve ekonomik faydasının 935 milyon euro olması bekleniyor.

Proje toplam 16 istasyondan oluşuyor ve Marmaray, Yüksek Hızlı Tren ile birçok metro hattına entegre olarak tam bağlantı sağlıyor.

Başkan Erdoğan açılış töreninde konuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"BU ESERLE BİZ DE İFTİHAR EDİYORUZ"



Başkan Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan metro hattındaki incelemelerinin ardından açılış töreninde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

39 ilçesiyle tüm İstanbul'u yürekten selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı - Arnavutköy metrosunun tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, sinyalizasyonu geliştiren ASELSAN'a, TÜBİTAK'a, işçisinden mühendisine teşekkür ediyorum.

Ne demişti Fatih Sultan Mehmet, hüner bir şehir inşa etmektir. Biz de meftun ve maşuku olduğumuz İstanbul'umuzu hakkettiği hizmet standardı ile buluşturmak Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne demişti o büyük sultan? 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir; reaya, kalbin abad etmektir.' İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz.

16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik.

Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane istasyonunda Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy, Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik.