SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed'in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında 'dönüş' hareketliliği... "Artık misafirlik bitti"

Esed'in devrilmesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Suriyeliler camilere, meydanlara ve sınır kapılarına aktı. Sabah namazının ardından Fatih Camisi avlusunda toplanan Suriyeliler tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu. Şişli'de bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Esed rejimine ait bayrak indirildi. Öte yandan Suriyeliler şimdiden dönüş hazırlıklarına başladı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketlerine dönen Suriyeli grup "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" , "Misafirlik bitti, Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:19
Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

ŞÜKÜR ÇİKOLATASI DAĞITTILAR

Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"

Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi. Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

SURİYE'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA BAYRAK İNDİRİLDİ
Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Konsolosluk önünde polis ve basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMA... "ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN"

İstanbul'un yanı sıra, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler de Esad'ın devrilmesi sonrası sokaklara döküldü.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yapan ve ülkesine dönüş hazırlığı içinde olan Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ, ARTIK MİSAFİRLİK BİTTİ"

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye'den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.

CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Dohada Suriye masası kuruluyor
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Doha'da Suriye masası kuruluyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

- Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler zalim Esed'in devrilişini tekbirlerle kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

- Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler zalim Esed'in devrilişini tekbirlerle kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

- Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler zalim Esed'in devrilişini tekbirlerle kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

- Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler zalim Esed'in devrilişini tekbirlerle kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed’in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti

- Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler zalim Esed'in devrilişini tekbirlerle kutladı.

SON DAKİKA