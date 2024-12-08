Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esed'in devrilişini kutladı! Sınır kapılarında 'dönüş' hareketliliği... "Artık misafirlik bitti"

Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.
ŞÜKÜR ÇİKOLATASI DAĞITTILAR
Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.
"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"
İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.
Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.
"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"
Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti.
Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi. Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.
SURİYE'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA BAYRAK İNDİRİLDİ
Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMA... "ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN"
İstanbul'un yanı sıra, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler de Esad'ın devrilmesi sonrası sokaklara döküldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yapan ve ülkesine dönüş hazırlığı içinde olan Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.
"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ, ARTIK MİSAFİRLİK BİTTİ"
Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz" diye konuştu.
Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye'den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.