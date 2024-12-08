SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Artvin Arhavi'de meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 09:02 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 09:02
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

HEYELANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Temizlik ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde Rize-Artvin kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanırken, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

YOL, 4 METRELİK TOPRAK YIĞINI İLE DOLMUŞ

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, kara yolunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprak yığını olduğunu söyledi.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

HEYELAN ALTINDA KALAN ARAÇ VAR MI?

Bölgede ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını aktaran Vali Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi ihbar gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz" dedi.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

PEKİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yaşanan heyelan sonrası bölgede hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Artvin'de karla karışık yağmur bekleniyor.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Kaaradeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON, 17°C

Parçalı bulutlu

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve siirt çevrelerinin yağmutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı
SON DAKİKA