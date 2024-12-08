Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Bölgede ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını aktaran Vali Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi ihbar gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz" dedi.

PEKİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Yaşanan heyelan sonrası bölgede hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Artvin 'de karla karışık yağmur bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı