Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dik yamaçtan denize kadar ulaştı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı.
Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.
HEYELANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.
Temizlik ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde Rize-Artvin kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi.
Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanırken, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
YOL, 4 METRELİK TOPRAK YIĞINI İLE DOLMUŞ
Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, kara yolunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprak yığını olduğunu söyledi.
HEYELAN ALTINDA KALAN ARAÇ VAR MI?
Bölgede ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını aktaran Vali Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi ihbar gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz" dedi.
PEKİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yaşanan heyelan sonrası bölgede hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Artvin'de karla karışık yağmur bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ADANA, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Kaaradeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve siirt çevrelerinin yağmutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu