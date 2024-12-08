2025 EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak artışı belli oldu mu? Zamlı maaş ne kadar olacak?

2025 yılına sayılı günler kalmışken memur maaşlarına yapılan zam oranına bağlı olarak evde bakım maaşlarında da bir artış bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hasta ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen kişilere verdiği bu desteği her ay belirli bir takvime göre ödemeye devam ediyor. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artış gösterecek. Ödenekten faydalanacak vatandaşlar Ocak 2025'te yapılacak maaş artışını araştırıyor. İşte habere ilişkin detaylar...
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
◽ Evde bakım maaşı almak isteyen kişiler başvurularını engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya varsa ilçe müdürlüklerine yapmalıdır.
◽ Başvuru sırasında engelli kişinin durumunu belirten sağlık kurulu raporu, gelir durumu ve bakım ihtiyaçları gibi belgeler talep edilir.
◽ Bu belgelerle birlikte başvuru yapan kişinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı araştırılır. Başvuru sonrasında yapılan değerlendirme başvurulan hane halkı gelirine ve engellinin bakım ihtiyaçlarına göre sonuçlanır.
◽ Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi ilgili il veya ilçe müdürlüklerinden alınabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI NETLEŞTİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç bireylerin yakın çevresine sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla artış gösterecek. Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile güncel rakama ulaşacak olan evde bakım maaşının kaç TL olacağı henüz netleşmedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
E- DEVLET İLE SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım ödemesi vatandaşlar tarafından sorgulanabiliyor. Öncelikle sistemde kaydınız bulunması gerekiyor.
Ardından şifre ve T.C kimlik numarası ile sorgulama işlemi gerçekleştirebilir.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında görebilirsiniz.
👉 SORGULAMA EKRANI 👈
SMS İLE NASIL ÖĞRENİRİM?
Evde bakım ödeneği alan vatandaşlar telefonlarının SMS özelliği ile de sorgulama yapabilir.
Ödeneği Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak detayları öğrenebilir.
Mesaj gönderiminde 1 SMS ücretinin operatörünüz tarafından tahsil edildiğini belirtelim.