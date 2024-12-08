2025 EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak artışı belli oldu mu? Zamlı maaş ne kadar olacak?

2025 yılına sayılı günler kalmışken memur maaşlarına yapılan zam oranına bağlı olarak evde bakım maaşlarında da bir artış bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hasta ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen kişilere verdiği bu desteği her ay belirli bir takvime göre ödemeye devam ediyor. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artış gösterecek. Ödenekten faydalanacak vatandaşlar Ocak 2025'te yapılacak maaş artışını araştırıyor. İşte habere ilişkin detaylar...