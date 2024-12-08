CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı... Şam’da şükür tekbirleri | Esad’ın uçağına ne oldu?

İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi.
Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı. Beşar Esad'ın da bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği bildirildi.
Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda Esad'ın devrilmesine şerefine kutlamalara başladı. Böylelikle 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.
ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ
Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.
Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.
YA BEŞAR MEN DAKKA DUKKA!
Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı tarihi uyarı önem kazandı: Ya Beşar men dakka dukka!
İşte Suriye'den dakika dakika son durum:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.
RADARDAN KAYBOLDU
Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.
Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Dünyanın her yerindeki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye'nin sizi beklediğini söylüyoruz. Bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını duyuruyoruz
Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi fiilen sona erdi!
Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin resmen devrildiğini açıkladı.
Suriyeli muhalifler: Rejim ve güvenlik personeli, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.
Reuters'a konuşan üst düzey Suriyeli yetkililer: Beşar Esad bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldı.