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Türkiye'nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, yurt genelinde sandıklara koştu. Okullarda erken saatlerde yoğun kalabalıklar göze çarptı. 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından seçime katılım oranını yüksek düzeyde ölçülmesi bekleniyor.

14.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 14.05.2023 09:22
Türkiye’nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı.

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Türkiye’nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşların seçmen kayıtlarının olduğu okullara giderek oy kullandığı görüldü. Seçim için 973 ilçede 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Gün boyu devam edecek olan oy verme işlemi 17.00 itibariyle son erecek.

Türkiye’nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

65 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK
Türkiye'de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor.

Türkiye’nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu

Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

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