Türkiye'nin dört bir yanında seçim heyecanı! Vatandaşlar sandığa koştu
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, yurt genelinde sandıklara koştu. Okullarda erken saatlerde yoğun kalabalıklar göze çarptı. 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından seçime katılım oranını yüksek düzeyde ölçülmesi bekleniyor.
14.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 14.05.2023 09:22
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı.
Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor.