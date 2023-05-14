Türkiye oy vermek için sandık başında! Milletvekili dağılımı D'hondt sistemiyle belirlenecek... Peki nedir bu D'Hondt?
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Mileltvekili seçimleri için sandık başında. Seçmenler sadece partilere değil desteklediği partilerin bulunduğu ittifaklara da oylarıyla katkı verecek. Milletvekili dağılımı geçtğimiz yıl Meclis'ten geçen yasa gereğince D'hondt sistemine uygun dağıtılacak. Ortak ve ayrı liste kapsamında dengeleri yakından değiştiren bu D'Hondt sistemi nedir? Meclis aritmetiğini nasıl değiştirecek? İşte detaylar...
Türkiye, İlk kez 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sistemiyle seçime gidiyor. Her seçim öncesi milletvekili aday listeleri için yaşanan iç rekabet ve partiler arası yarışa ittifak içi rekabet de eklendi.
Büyük partiler, tabanda seçmen geçişkenliğinin yüksek olduğu ittifak ortaklarıyla denge kurup D'Hondt sisteminin getirdiği 'etkin baraj'dan en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Diğer partiler ise, özellikle küçük seçim çevrelerinde özgül değeri artan oylarla Meclis'te daha güçlü temsil peşinde.
ÖNCEKİ SEÇİMLERDEN FARKLARI NELER?
1-14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde yüzde 7 ülke barajı ilk kez uygulanacak. Toplam oyuyla yüzde 7 barajını geçen bir ittifakın içindeki bütün partiler barajı geçmiş sayılacak. Yani ittifak, seçmenin oy verme davranışına etkisi dışında sadece ülke barajını aşmakta yardımcı olacak.
2- Bu seçimdeki ikinci fark ise milletvekili dağıtım hesabında görülecek. İttifakın ilk kez uygulandığı 2018'de, her seçim bölgesinde milletvekili kazanımı ittifakın toplam oylarına göre belirleniyor ve daha sonra ittifak içindeki partilere dağıtılıyordu. Artık ittifakın seçim çevrelerinde vekil dağılımı yapılırken toplam oy oranına bakılmayacak. Seçim çevresinde her parti kendi oy miktarıyla D'Hondt hesabına göre milletvekili kazanacak.
ANTALYA ÖRNEĞİ
Antalya 2018'de 1 milyon 700 bin civarında seçmenle 16 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı, toplam hesabında 695 bin oyla bu ilde birinci çıktı ve 8 milletvekili çıkardı. Bu ilde 6 sandalye CHP'de, 2'si İYİ Parti'de kaldı. 14 Mayıs'ta bu ilde DEVA, Gelecek, Saadet ve DP ayrı liste çıkarırsaydı bu potansiyel oy 6 parçaya bölünebilecekti.