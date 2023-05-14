Türkiye oy vermek için sandık başında! Milletvekili dağılımı D'hondt sistemiyle belirlenecek... Peki nedir bu D'Hondt?

2- Bu seçimdeki ikinci fark ise milletvekili dağıtım hesabında görülecek. İttifakın ilk kez uygulandığı 2018'de, her seçim bölgesinde milletvekili kazanımı ittifakın toplam oylarına göre belirleniyor ve daha sonra ittifak içindeki partilere dağıtılıyordu. Artık ittifakın seçim çevrelerinde vekil dağılımı yapılırken toplam oy oranına bakılmayacak. Seçim çevresinde her parti kendi oy miktarıyla D'Hondt hesabına göre milletvekili kazanacak.