Dünya Türkiye'deki seçimlere kilitlendi! Dakika dakika takip ediyorlar! İşte dünya basınında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi
Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. 64 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimler dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Ajanslar Türkiye'deki gelişmeleri 'son dakika' bilgisi olarak geçerken gazeteler açtıkları canlı bloklar üzerinden gelişmeleri okuyucuları ile paylaşıyor. Bugün dünya basınındaki haberlerde Türkiye seçimleri için 'Bir dönüm noktası', 'Son yılların en büyük mücadelesi', '100 yılın en önemli seçimi' ifadeleri dikkat çekti.
AP: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 100. YIL DÖNÜMÜNDEKİ SEÇİMLERDE 64 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SANDIK BAŞINDA
ABD merkezli Haber ajansı Associated Press (AP) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan seçimlerde yurtdışı seçmenler dahil 64 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip olduğuna dikkat çekti ve seçimlerin uluslararası basında ilgiyle takip edildiğini yazdı.
ALJAZEERA ANLIK TAKİP EDİYOR
Aljazeera Türkiye seçimlerini açtığı canlı bloktan dakika dakika takip ediyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden sandık başındaki insanların fotoğraflarını paylaşan gazete, Türkiye'nin 2018 yılında başkanlık sistemine geçtiğini vurguladı ve ilk turda adayların yeterli oyu alamaması durumunda 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerin yapılacağını belirtti.
GUARDİAN: MODERN TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ SEÇİM
İngiliz Guardian gazetesi "Türk halkı, modern Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli seçimlerden birinde oy kullanmaya başladı." ifadesini kullandığı haberinde sandıkların sabah 08:00'da açıldığını ve akşam saat 17:00'da kapanacağını belirtti.