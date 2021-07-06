Türkiye’deki herkesi ilgilendiren önemli bir kimlik kararı alındı! Artık kimlikte bu şart aranacak!
Türkiye'deki herkesi ilgilendiren çok önemli bir karar alındı! Bu anlamda cebinizdeki kimliklere çok dikkat edin. Türkiye'den yalnızca kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara ideal, "fotoğraflı" kimlik kartı koşulu aranmaya başlandı. Konu ile ilgili Güvenlik Genel Müdürlüğünün genelge yayımlandı. Söz hususu genelgede, yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek suretiyle 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri amacıyla fotoğraf zorunluluğu varolduğu bildirildi.
Ve peş peşe açıklamalar yapıldı! Elinde kimliği olen Türkiye'deki herkesi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye'den sadece kimlikle gidilebilen ülkelere fotoğrafsız kimlikle gidilmeyecek. Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır." denildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları" konulu genelgede, Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.
Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır."
KİMLİĞE FOTOĞRAF ŞARTI
Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır." denildi.