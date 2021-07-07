Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere, Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Bitlis, Bolu, Çankırı, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Konya, Kilis, Mersin, Niğde, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Zonguldak, Hakkari ve Van Emniyet Müdürleri değişti.
İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ DİYARBAKIR MÜDÜRÜ OLDU
Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya Viyana İçişleri Müşaviri olarak atandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Aşkın'dan boşalan koltuğa ise Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne geldi. Eski İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Konya Emniyet Müdürlüğüne atandı.