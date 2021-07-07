Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere, Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Bitlis, Bolu, Çankırı, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Konya, Kilis, Mersin, Niğde, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Zonguldak, Hakkari ve Van Emniyet Müdürleri değişti.