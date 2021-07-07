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Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

07.07.2021 03:40 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:31
Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

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Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan açıklamada "Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 Emniyet Hizmetleri Sınıfında, 1 Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplam 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı.

Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere, Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Bitlis, Bolu, Çankırı, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Konya, Kilis, Mersin, Niğde, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Zonguldak, Hakkari ve Van Emniyet Müdürleri değişti.

Son dakika: 33 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte isim isim o liste...

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ DİYARBAKIR MÜDÜRÜ OLDU
Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya Viyana İçişleri Müşaviri olarak atandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Aşkın'dan boşalan koltuğa ise Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne geldi. Eski İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Konya Emniyet Müdürlüğüne atandı.