Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Ticaret Bakanlığı, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gümrükteki teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bu kapsamda bakanlık tarafından teknolojiye yapılan yeni yatırımlarla temin edilen CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi ile Yutucu Tespit Cihazı'nın dış hatlar geliş terminalinde belirlenen noktalara kurulumu gerçekleşti. Daha sonra her iki cihaz da gümrük muhafaza ekiplerince denetim ve kontrollerde kullanılmaya başlandı. İnsan müdahalesini en aza indirecek olan yeni cihazların kullanımıyla birlikte, kaçakçılıkla mücadele daha etkin olacak.

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