Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

Kötü görünümü önlemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldı

Çekilen görüntülerde adadın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmaya başlandığı görülüyor. İşçiler bir taraftan da adada bulunan havuzun içindeki bölümleri söküyor. İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor.