Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...
İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası'nda işçiler söküm çalımlarına başladı. Boğazda kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.
29.05.2019 12:09
- Son Güncelleme: 29.05.2019 12:27
Galatasaray Adası'nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıları yıkılmıştı. Adada havuz kısmında bulunan tahtalar işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Söküm çalışmaları ise havadan görüntülendi.
Kötü görünümü önlemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldı
Çekilen görüntülerde adadın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmaya başlandığı görülüyor. İşçiler bir taraftan da adada bulunan havuzun içindeki bölümleri söküyor. İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor.
DİĞER GALERİLER