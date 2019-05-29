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Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası'nda işçiler söküm çalımlarına başladı. Boğazda kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

29.05.2019 12:09 - Son Güncelleme: 29.05.2019 12:27
Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

Galatasaray Adası'nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıları yıkılmıştı. Adada havuz kısmında bulunan tahtalar işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Söküm çalışmaları ise havadan görüntülendi.

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Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

Kötü görünümü önlemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldı
Çekilen görüntülerde adadın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmaya başlandığı görülüyor. İşçiler bir taraftan da adada bulunan havuzun içindeki bölümleri söküyor. İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor.

Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı.

Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

Galatasaray Adası'nın ikinci yıkım çalışmaları ise 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Galatasaray Adası'nda söküm çalışmaları başladı! İşte son hali...

Yıkım çalışmalarının ikinci kısmında ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı.

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