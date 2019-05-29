Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan 'CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi' ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden 'Yutucu Tespit Cihazı' İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Gümrük muhafaza ekiplerinin yasa dışı ticaretle mücadelesinde etkin rol oynayacak her iki cihaz ve çalışmalar ilk kez görüntülendi.
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