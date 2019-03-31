Türkiye'de benzeri yok! Bir okulda 18 bin seçmen

74 YAŞINDAKİ KADIN BASTONLA 3 KAT ÇIKTI

Oy kullanılacak sınıfların önünde saat 08.00'den itibaren kuyruk eksik olmadı. Leyla Bayram İlkokulu'nda 3'üncü kattaki 2 bin 352 numaralı sandıkta oy kullanmak için gelen 74 yaşındaki Fatma Atabey, bastonu ile basamakları tırmanırken oğlu da koluna girerek ona yardımcı oldu. Mahalledeki uzak bir noktadan 45 dakika yürüyerek oy kullanmaya gelen Fatma Atabey, "Hayırlı olsun" dedi.