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Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na kullandı. Başkan Erdoğan, oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

31.03.2019 15:19 - Son Güncelleme: 31.03.2019 16:02
Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

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Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, okula girişinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli
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