Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na kullandı. Başkan Erdoğan, oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
31.03.2019 15:19
- Son Güncelleme: 31.03.2019 16:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
DİĞER GALERİLER