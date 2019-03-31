Başkan Erdoğan'a İstanbul'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

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