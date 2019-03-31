Adaylar ve parti liderleri oy 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başında!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olan isimler ve siyasiler de oylarını kullanmak için sandık başına gidiyorlar.