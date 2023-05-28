Türkiye sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda 81 ilden renkli görüntüler
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ikinci turu için bugün milyonlarca kişi yeniden sandık başına gitti. Yurt genelinde vatandaşlar erken saatlerde sandıklara akın ederken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Kimisi kedisi ve köpeğiyle oy kullanmaya giderken Sarıyer'de bir kadın kuzusuyla sandık başındaydı. Adana'da örümcek adam kostümü, Kars'ta ise Kafkas kostümlü seçmenler kameralara takıldı.
28.05.2023 13:28 - Son Güncelleme: 28.05.2023 13:28
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı.
Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi. Saat 8.00 itibarıyla tüm yurtta aynı anda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da son bulacak.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Yurt genelinde vatandaşlar erken saatlerde sandıklara akın ederken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Kimisi kedisi ve köpeğiyle oy kullanmaya giderken Sarıyer'de bir kadın kuzusuyla sandık başındaydı. Adana'da örümcek adam kostümü, Kars'ta ise Kafkas kostümlü seçmenler kameralara takıldı.