Türkiye sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda 81 ilden renkli görüntüler

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yurt genelinde vatandaşlar erken saatlerde sandıklara akın ederken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Kimisi kedisi ve köpeğiyle oy kullanmaya giderken Sarıyer'de bir kadın kuzusuyla sandık başındaydı. Adana'da örümcek adam kostümü, Kars'ta ise Kafkas kostümlü seçmenler kameralara takıldı.