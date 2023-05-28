AK Parti, Başkan Erdoğan seçim zaferi kutlama mesajları! 28 Mayıs 2023 AK PARTİ SEÇİM KUTLAMA mesajları ve sözleri!

28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti kutlama mesajları ve Başkan Erdoğan sözleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Başkan Erdoğan tarafından söylenmiş popüler sözler ve seçim zaferi kutlama mesajları...