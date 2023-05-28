AK Parti, Başkan Erdoğan seçim zaferi kutlama mesajları! 28 Mayıs 2023 AK PARTİ SEÇİM KUTLAMA mesajları ve sözleri!
28 Mayıs seçim sonuçlarının belli olmasıyla binlerce kişi AK Parti seçim zaferini kutlamak için anlamlı ve güzel mesajları araştırmaya başladı. Seçim sonrası sevdikleriyle coşkusunu paylaşmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında Başkan Erdoğan sözleri ve AK Parti seçim zaferi kutlama mesajları yer alıyor. İşte Başkan Erdoğan tarafından söylenmiş en anlamlı sözler ve seçim zaferi paylaşımları...
28.05.2023 20:07 - Son Güncelleme: 28.05.2023 20:07
28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti kutlama mesajları ve Başkan Erdoğan sözleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Başkan Erdoğan tarafından söylenmiş popüler sözler ve seçim zaferi kutlama mesajları...