Sandığa giderken aklınızda bulunsun! İşte hatasız oy kullanma rehberi
Türkiye tarihi bir günü yaşıyor. Milyonlarca vatandaş saat 08.00 itibarıyla yeniden sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye geldiğinde sona erecek. Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Geçersiz oy kullanmamak adına YSK'nın yaptığı öneriler dikkate alınmalı. İşte oy vermeye gidecek olan vatandaşların bilmesi gerekenler..
28.05.2023 10:37 - Son Güncelleme: 28.05.2023 10:37
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, 81 ilde erken saatlerde oy kullanmak için sıraya girdi. 14 Mayıs seçimlerinde 1 milyondan fazla oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oy kullanmamak adına Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği adımları takip etmek gerekli. Peki hangi durumlarda oy geçersiz sayılır?
Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.