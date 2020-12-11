Türkiye bölgenin kaderini değiştirdi! İşte Karabağ zaferinin anatomisi

Otuz iki yıl sonra Dağlık Karabağ meselesinin askerî bir zaferle çözümünü getiren bölgesel faktörlerden ilki ve en güçlüsü ise hiç şüphesiz Türkiye'nin desteğidir. Zira Ermeni güçlerinin önemli enerji merkezi olan Tovuz'a yaptığı ilk saldırıdan itibaren, Ankara yönetimi Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkça gösterdi ve tüm imkanlarıyla çatışma boyunca Azerbaycan'a destek verdi.