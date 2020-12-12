Market, bakkal, fırın açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler



• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.



• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.



• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.



• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.



2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.



