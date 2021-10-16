Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

İNGİLTERE'YE SİHA TEKLİFİ YAPILDI

Bakan Varank, "İngiltere Türk Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.