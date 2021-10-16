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Türk SİHA'ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

Türkiye yerli ve milli savunma uçağı SİHA'lar ile dünya gündeminden düşmezken Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İngiltere'nin Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına ciddi şekilde talip olduğunu açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözlerine dikkat çeken Varank, "Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek." ifadelerini kullanmıştı.

16.10.2021 11:04 - Son Güncelleme: 16.10.2021 11:11
Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

Son olarak Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Bir diğer NATO ülkesi İngiltere'nin de Türk SİHA'larıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

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Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!


Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngiltere'nin Türk SİHA'ları ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini söyledi.

Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

Türkiye'nin İngiltere'ye SİHA konusunda farklı opsiyonları sunduğunu aktardı.

Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

İNGİLTERE'YE SİHA TEKLİFİ YAPILDI
Bakan Varank, "İngiltere Türk Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.

Türk SİHA’ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!

İNGİLİZ BAKANIN TÜRK SİHA HAYRANLIĞI
İngiltere'nin Türk SİHA'larına ilgisiyse, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmayla kamuoyuna yansımıştı.

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