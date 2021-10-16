Türk SİHA'ları için İngiltere de sıraya girdi: Kuralları artık Türkiye yazacak!
Türkiye yerli ve milli savunma uçağı SİHA'lar ile dünya gündeminden düşmezken Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İngiltere'nin Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına ciddi şekilde talip olduğunu açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözlerine dikkat çeken Varank, "Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek." ifadelerini kullanmıştı.
16.10.2021 11:04
- Son Güncelleme: 16.10.2021 11:11