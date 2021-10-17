KPSS şartsız 5000-6000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi, hasta kayıt kabul görevlisi alımı! İŞKUR hastanelere personel alımı!
İŞKUR hastanelere personel alımı detayları belli oldu. Hastanelerde kamu personel sınavı koşulu olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı uygulanacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden sürüyor. Diğer taraftan başvurular Online olarak gerçekleştirilebilecek değişik illerde değişik hastanelerde İŞKUR üzerinden personel alımı uygulanacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da çevrimiçi olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı uygulanacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla eş güdümlü hastaneler bünyesine çok sayıda alım uygulanacağı öğrenildi.
Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da çevrimiçi olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı uygulanacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla eş güdümlü hastaneler bünyesine çok sayıda alım uygulanacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre ideal olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.
İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor.
Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.