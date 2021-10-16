Samsun'da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgilerine göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Haberin detayları...
16.10.2021 08:50
- Son Güncelleme: 16.10.2021 09:12
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü Samsun Ankara kara yolu 31. kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.
Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi.