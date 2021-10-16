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Samsun'da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgilerine göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Haberin detayları...

İHA
AA
16.10.2021 08:50 - Son Güncelleme: 16.10.2021 09:12
Samsun’da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi.

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Samsun’da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü Samsun Ankara kara yolu 31. kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

Samsun’da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun’da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Adeta can pazarının yaşandığı kazada 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Samsun’da bu sabah yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi.

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