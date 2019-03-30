Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş alımı ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 19 Mart'ta başlayan başvuru süreci için yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. 22 bin uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar için başvuru detaylarını haberimizde derledik. Peki, 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 yılı komando ve asayiş kadrolarına yapılacak 22 bin uzman erbaş alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma uzman erbaş olmak isteyen adaylardan başvuru yapamayanların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamları gerekiyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ile başvurular nasıl yapıır? JGK başvuru son gün ne zaman? İşte Jandarma uzman erbaş alımına ilişkin detaylar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesi altında gerçekleştiriliyor.
ÖNCELİKLİ KİMLER ÇAĞRILACAK?
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)
* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]