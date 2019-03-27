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T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

27.03.2019 10:07

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2-5 Nisan'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarına katılacak T129 Atak helikopteri, Taubate'deki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda ilk uçuş ve performans gösterisini gerçekleştirdi.


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