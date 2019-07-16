KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?
KPSS 2019/1 tercih işlemleri 9 Temmuz'da başlamıştı. 2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'ye katılan adayların yapabileceği tercih sürecinde son viraja girildi. Peki, KPSS tercihleri son gün ne zaman? KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavlarından birine giren adaylar için 9 Temmuz'da tercih bildirimi alınmaya başlandı. Tercih sürecinde sona gelindi. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları"sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
KPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar