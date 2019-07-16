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KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS 2019/1 tercih işlemleri 9 Temmuz'da başlamıştı. 2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'ye katılan adayların yapabileceği tercih sürecinde son viraja girildi. Peki, KPSS tercihleri son gün ne zaman? KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

16.07.2019 16:56 - Son Güncelleme: 16.07.2019 16:56
KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavlarından birine giren adaylar için 9 Temmuz'da tercih bildirimi alınmaya başlandı. Tercih sürecinde sona gelindi. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

9 Temmuz'da başlayan tercihler 18 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

Yayınlanan kılavuzda kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de önlisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları"sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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