Trabzon Valisi açıkladı: Araklı'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti

"Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şuan 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle aramalar devam ediyor. Şuan bölgemizde AFAD başta olmak üzere civar illerden de ekiplerimiz geldi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri ile Hava Kuvvetlerimize bağlı bir helikopterle heyelan ve sel felaketinin olduğu bölgede, başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 67 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şuan Araklı Devlet Hastanesi'nde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki imamımıza ait kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı belediyemizin bu bölgede çalışan personeli."