CHP adayını canlı yayında "Yıldırım" çarptı! İşte İmamoğlu'nun iddialarına Yıldırım'ın yanıtları...
CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında soruları yanıtladı. Küçükkaya ile İmamoğlu'nun ortak yayından birkaç gün önce gizlice bulaşması ve "soruların paylaşıldığı" kuşkularına rağmen CHP adayı canlı yayında ne iddia ettiyse cevabını misliyle aldı. İşte Binali Yıldırım'ın , CHP adayının iddia ve asılsız söylemlerini tek tek çürüttüğü o sorular...
19.06.2019 08:42
- Son Güncelleme: 19.06.2019 08:50
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