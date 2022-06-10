TikTok'ta Mükremin Gezgin rezaleti! Hamile süsü verip doğum mizanseni yapmıştı! Sağlık Bakanlığı mührü vurdu
TikTok'ta doğum rezaletinde flaş gelişme! Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Son örneği ise kendisine daha çok tıklasınlar diye bir erkek aylarca hamile numarası yaptı ve sonunda da doğum mizanseni düzenlemişti. Sağlık Bakanlığı; sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti. Bakanlık; Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.
10.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 10.06.2022 22:00
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi incelendi.
Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen Tıp Merkezi'nin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.
Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi Mesul Müdür Dr. C.Ö; 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini, denetim saatinde olaydan haberdar olduğu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.