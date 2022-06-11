Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığındaki çeşitli yerlere de çeşitli atamalar gerçekleştirildi.
11.06.2022 00:45 - Son Güncelleme: 11.06.2022 01:14
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Bununla beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.