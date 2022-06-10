CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Belediye meclisinde "hükümeti devirmek"ten bahseden Karalar bu kez de meydan dayağı ile anılıyor. Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını fotoğrafladığı için tepki gösterilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını fotoğrafladığı için tepki gösterilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi. Olayın ardından Kerem Demiral'ı telefonla arayan Başkan Karalar, özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.
'NE ÇEKİYORSUN' TEPKİSİ
Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı.