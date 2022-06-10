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Haberler Güncel CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Belediye meclisinde "hükümeti devirmek"ten bahseden Karalar bu kez de meydan dayağı ile anılıyor. Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını fotoğrafladığı için tepki gösterilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi.

10.06.2022 16:11 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:25
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını fotoğrafladığı için tepki gösterilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi. Olayın ardından Kerem Demiral'ı telefonla arayan Başkan Karalar, özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

'NE ÇEKİYORSUN' TEPKİSİ
Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı.

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