CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adamlarından mağdur ile yaşanan gerginliği çeken dergi sahibine meydan dayağı

Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.