THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran'da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı'nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon'a düzenlendi.