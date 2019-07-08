THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu
Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.
08.07.2019 11:42
- Son Güncelleme: 08.07.2019 11:42
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran'da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı'nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon'a düzenlendi.
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