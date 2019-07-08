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THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.

08.07.2019 11:42 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:42
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran'da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı'nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon'a düzenlendi.

THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Şehit Eren Bülbül anısına ilk tarifeli uçuş Trabzon'a 'Rüya' uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor.

THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

THY tarafından sosyal medyada başlatılan 'Yeni uçağımızın ismi ne olsun?' isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' ismi verilmişti.

THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Bunun yanı sıra THY, Dreamliner'ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon'a gerçekleştirdi. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a gitmek üzere 300 yolcusuyla havalandı.

THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Dreamliner'in ilk uçuşuna katılan bir yolcu, "Şehidimiz Eren Bülbül'ün mez arını ziyaret gidiyoruz. Ziyaret edeceğiz, duamızı edeceğiz geleceğiz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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