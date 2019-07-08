FSM'ye 12.'nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı! İşte son durum

Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.