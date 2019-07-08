LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme süreci nasıl işleyecek?
LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 1 Temmuz'da başlayan LGS tercih döneminde son viraja girildi. Öğrenciler ve velileri bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.