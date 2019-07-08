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LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

08.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 08.07.2019 10:41
LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 1 Temmuz'da başlayan LGS tercih döneminde son viraja girildi. Öğrenciler ve velileri bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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