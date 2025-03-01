CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayında kurulan delege borsası ve şaibelerin tam göbeğinde yer alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması birçok soru işareti barındırıyor.
İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı öğrenildi. Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı tespit edildi.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
İmamoğlu'nun Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen 1990 yılındaki Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.
YÖK'E SORMASI GEREKİYORDU
YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin yapılan yatay geçiş başvurusu üzerine söz konusu üniversitenin "tanınırlığının" bulunup bulunmadığını YÖK'e sormasının ve işlemlere bu şekilde devam etmesinin zorunluluk olduğu öğrenildi.
Dönemin İstanbul Üniversitesi yönetimi ise bu zorunluluğu yerine getirmeyip Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş başvurusu üzerine KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığını YÖK'e sormadığı ve Ekrem İmamoğlu'nun işlemlerinin böylelikle başladığı ortaya çıktı. Öte yandan aynı yıl (1990) Marmara Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok üniversitenin benzer yatay geçiş başvuruları üzerine bu zorunluluğu yerine getirip YÖK'e ilgili üniversitelerin tanınırlığını sorduğu öğrenildi.
"HUKUKİ DEĞİL"
Sabah'ya yer alan habere göre; Eski YÖK üyesi Abdullah Çavuşoğlu, konuya ilişkin "YÖK bünyesinde yer alan tanıma ve denklik birimine üniversiteler tarafından her yıl on binin üzerinde başvuru yapılır. Üniversiteler, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı bulunup bulunmadığını sorar. İşlemleri de buna göre yapar. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi hukuki değildir" değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Çavuşoğlu, YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin herhangi bir zaman aralığında, bu konu ile ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesinin mümkün olmayacağını belirtti.
Bu durumun hukuki olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bu tarz düzenlemeler salt ülkemize has bir durum değildir. Tüm gelişmiş ülkelerde benzer düzenlemeler vardır; bırakın denk sayılmayı ülkemizin en iyi üniversitesinden mezun bir tıp doktoru veya mühendisi ABD veya gerekse Avrupa ülkelerinde direkt olarak meslek icra edemez ve çoğu zaman da ilave sınav ve eğitim süreçlerine tabi olur. Yani pek çok dünya ülkesinde eğitim süreçleri benzer kanuni düzenlemelere tabidir" dedi. Öte yandan 1990 yılında usulsüz olduğu belirlenen yatay geçiş başvurusunu fakülte yönetim kuruluna öneren isimlerin; o dönemdeki ünvanlarıyla Öğretim Üyesi Dr. İsmail Serdar Küçükberksun, Doç. Dr. Göksel Yücel ve Doç. Dr. Mahmut Paksoy olduğu ortaya çıktı.