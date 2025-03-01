"HUKUKİ DEĞİL"

Sabah'ya yer alan habere göre; Eski YÖK üyesi Abdullah Çavuşoğlu, konuya ilişkin "YÖK bünyesinde yer alan tanıma ve denklik birimine üniversiteler tarafından her yıl on binin üzerinde başvuru yapılır. Üniversiteler, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı bulunup bulunmadığını sorar. İşlemleri de buna göre yapar. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi hukuki değildir" değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Çavuşoğlu, YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin herhangi bir zaman aralığında, bu konu ile ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesinin mümkün olmayacağını belirtti.